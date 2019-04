Rusthuis De Zilverberg composteert afval tot mest voor eigen moestuin CDR

Rusthuis De Zilverberg uit Rumbeke pakt uit met de eerste wijkcompostering in Roeselare. Het begon vorig jaar met de aanleg van een kleine moestuin. Nu werden daarbij ook compostbakken gebouwd. “De moestuin brengt het nodige afval met zich mee, dat op een goeie manier benut kan worden. Het groente-, fruit- en tuinafval kan als compost gebruikt worden om de kwaliteit van de moestuintjes te verbeteren. En dat kan dan weer leiden tot een betere oogst”, weet schepen van afvalbeleid Marc Vanwalleghem (CD&V). “Daarnaast betekent het ook minder afval in de restafvalzak. De bewoners van de serviceflats of het rusthuis, maar ook mensen uit de straat zijn elke donderdag en vrijdag welkom om hun emmertje groenten- en tuinafval tussen 10 en 11 uur naar de compostbakken te brengen. Geert Blomme van Tuinhier Rumbeke staat klaar met raad en daad rond het composteren.”

De moestuin bij De Zilverberg is trouwens een groot succes. Na amper een jaar is al besloten om de oppervlakte te verdubbelen.