Rumbeke viert Blasiuskermesse

14 januari 2019

Rumbeke maakt zich op voor Blasiuskermesse op 2 en 3 februari. Het doel van de festiviteiten zijn sinds 1981 ongewijzigd. “We willen de aloude Sint-Blasiusverering op onze parochie in stand houden, onze verbondenheid met elkaar tonen door samen met alle parochiale verenigingen feest te vieren in een familiale sfeer en een bijdrage leveren voor het onderhoud en de verdere uitrusting van ons parochiaal centrum ‘Den Hazelt’ dat ten dienste staat van onze parochiale verenigingen”, stelt Chris Vereecke. Op zaterdag 2 februari verzorgen de Rumbeekse KSA, Scouts en Chiro vanaf 13.45 uur een kindernamiddag voor alle kinderen tot 12 jaar. In Zaal Den Hazelt brengen goochelaar en clown Mike en Sammi hun Abracadabrashow. De toegang is gratis. Om 17.30 uur is er een eucharistieviering met het Sint-Gregoriuskoor en om 20 uur is iedereen welkom op de Grote Blasius-Quiz voor alle Rumbeekse verenigingen. Op zondag 3 februari is er vanaf 12 uur een grote barbecue. Volwassenen betalen 14 euro, kinderen zeven euro. Inschrijven is een must en kan via chrisvereecke@skynet.be. Je kan je maaltijd ook afhalen. In de namiddag is er een verrassingstombola, een veiling van kunstwerken en koffie en taart. Doorlopend zijn heel het weekend de enige echte Blasius-macrons verkrijgbaar.