Ruim tachtig reizigers geëvacueerd na wanhoopsdaad op het spoor 22 maart 2018

De IC-trein van Zaventem naar Oostende maakte gisterenvoormiddag om 10.15 uur een noodstop, kort voor het binnenrijden van het station van Roeselare.

Aanleiding was een botsing op een kleine overweg tussen die van de Mandellaan en die van de Herdersstraat. Daar werd een 53-jarige man gegrepen door de trein. Voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. De trein kwam wat verderop tot stilstand. De ruim tachtig reizigers werden vrij snel na de feiten door de brandweer van de trein geholpen. Met een opgevorderde lijnbus konden ze verder naar het station van Roeselare.





"We hebben onmiddellijk ook vervangbussen ingezet omdat er tussen Izegem en Roeselare geen treinverkeer meer mogelijk was", zegt Infrabelwoordvoerder Thomas Baeken. "Om 11.15 uur was er opnieuw één spoor in gebruik. Daar konden de treinen tegen lage snelheid passeren. Kort na de middag, om 13.20 uur, werd ook het andere spoor weer opengesteld voor het treinverkeer. Op dezelfde plaats van het drama ontsnapte enkele maanden geleden een vrouw aan de dood toen ze met haar wagen op de overweg gegrepen werd door een trein. Haar auto werd tot schroot herleid maar de bestuurster liep slechts lichte verwondingen op. Ook toen ging het om een wanhoopsdaad. Wat verderop, op de overweg aan de Mandellaan, stierf in dezelfde periode bij een ongeval een vader die zijn kind na school was gaan ophalen. Toen de man te voet de overweg dwarste, werd hij gegrepen door een trein. Zijn zoontje bleef ongedeerd. (VHS)