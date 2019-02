Ruben Van Gucht te gast in VMS CDR

18 februari 2019

In het kader van de sportweek ‘Forza’ is VRT-sportjournalist Ruben Van Gucht op woensdag 27 februari om 19.30 uur met zijn voorstelling ‘Sportman’ te gast in de Vrije Middelbare School Roeselare. Tickets kosten vijf euro en zijn te koop in het onthaal van de school in de Arme Klarenstraat 40 in Roeselare. In ‘Sportman’ vertelt Van Gucht kleine en grote anekdotes van de voorbije jaren. De zoektocht naar Johan Bruyneel in Madrid, racen met Tom Boonen en Niels Albert op Francorchamps, een aanvaring met Marc Wilmots in Brazilië, op hoogtestage met Jurgen Van Den Broeck, het evangelie schenken aan Romelu Lukaku, de sprint aantrekken voor Greg Van Avermaet, quizzen met Jan Vertonghen en tochten van honderd kilometer lopen... ‘Sportman’ wordt hierdoor een wereldreis door Europa, Afrika en Zuid-Amerika, waarin de gebeurtenissen door de ogen van de sportjournalist en de sporter in de journalist worden verteld. Zo beklimt hij bergen, test hij het werelduurrecord wielrennen en waagt hij zich aan ultralopen.