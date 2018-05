RSL Jazz verkast en krimpt in tot één festivaldag 25 mei 2018

02u52 1 Roeselare Voor de vierde editie van RSL Jazz op zaterdag 26 mei moesten de organisatoren voor de derde keer op zoek naar een nieuwe locatie.

De eerste editie van het festival vond plaats in de tuin van Brood, de volgende twee jaren palmden ze veevoederfabriek Hanekop in.





Verkocht

"Maar die is jammer genoeg verkocht waardoor we opnieuw op zoek moesten naar een andere stek", vertelt organisator Laurent Dewilde. "Uiteindelijk zijn we hier beland: in de tuin van de leegstaande bibliotheek De Vriendschap op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt."





Nooit eerder

"Hier werd naar ons weten nooit eerder iets georganiseerd", pikt Pieter Vandamme van CC De Spil in. "Het hoofdpodium krijgt een plek in de tuin, terwijl we voor ons tweede podium een doorgang maken in de tuinmuur richting een leegstaande loods van het failliete metaalconstructiebedrijf Damman-Croes."





Naast de nieuwe locatie is er nog een tweede grote nieuwigheid: het festival duurt niet langer twee maar één dag. "We beslisten alles te concentreren op één dag, want RSL Jazz is echt wel een grote organisatie geworden.", aldus Dewilde. Muzikaal zit het snor. "Ik heb het gevoel dat alles in z'n plooi valt", zegt programmator Kevin Devos. "We hebben de coolste affiche ooit van RSL Jazz", aldus Devos.





Enkele namen: Sons of Kemet, Binkbeats en TheColorGrey. Tickets en info op www.roeselarejazzfestival.be. (CDR)