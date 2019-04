RSL Jazz trekt kaart van duurzaamheid: “We gaan voor een zo groot mogelijke muzikale voetafdruk, maar een zo klein mogelijke ecologische” CDR

01 april 2019

RSL Jazz is op zaterdag 25 mei aan de 25e editie toe. Net zoals vorig jaar palmt het jazzfestival dat georganiseerd wordt door het Comité van de Kop, CC De Spil, Gent Jazz en Pelsen, de tuin van de leegstaande bibliotheek De Vriendschap en een loods van het failliete Damman-Croes in. “Nieuw dit jaar is dat we inzetten op duurzaamheid, een thema waar je tegenwoordig niet meer rond kan”, vertelt Pieter Vandamme van De Spil. “We kiezen resoluut voor herbruikbare bekers, gaan minder programmaboekjes drukken, de dieselgenerator enkel gebruiken indien echt nodig, vegetarische en zelfs veganistische catering voorzien,... We gaan voor een zo groot mogelijke muzikale voetafdruk, maar een zo klein mogelijke ecologische.” Muzikaal zijn er opnieuw twee podia. “RSK Jazz staat meer en meer op de kaart als een ontdekkingsfestival”, zegt Laurent Dewilde. “Beste bewijs is dat drie van onze acts vorig jaar ook op Pukkelpop stonden of dat bijvoorbeeld Zwangere Guy die nu hoge ogen gooit ook al bij ons de revue passeerde.” “Dit jaar gaan we op hetzelfde elan verder. De programmatiepuzzel viel heel vlot ineen”, pikt Kevin Devos in. “In de tuin openen we met Hast, gevolgd door de jazz met Afrikaanse invloeden van Black Flower, de Nederlandse band Jameszoo Quintet en het Londense trio Alfa Mist als afsluiter.” In de loods ligt de focus op urban en hiphop met Bombataz, Borokov Borokov en Le 77. De afterparty wordt aaneen gedraaid door Alia en Jazzdee. De deuren van RSL Jazz gaan open om 16.30 uur, de eerste band start om 17 uur. Tickets en meer info op www.roeselarejazzfestival.be.