RSL Jazz opnieuw in tuin De Vriendschap CDR

07 februari 2019

RSL Jazz viert dit jaar zijn vijfde verjaardag. Via sociale media maakte de organisatie bekend dat het festival dit jaar plaatsvindt op zaterdag 25 mei. Voor de tweede keer palmen ze de tuin van de leegstaande bibliotheek De Vriendschap aan de Onze-Lieve-Vrouwemarkt in. Qua programmatie, die traditioneel in samenspraak met Gent Jazz wordt samengesteld, volgen binnenkort de eerste namen. “We gaan opnieuw wat muurtjes tussen muziekgenres slopen”, beloven de organisatoren.