Rotterdamse dealers krijgen 10 en 12 jaar cel voor invoer van heroïne 07 november 2018

Twee Rotterdamse drugsdealers hebben 10 en 12 jaar cel gekregen voor de invoer van minstens 211 kilo heroïne. Yassine El M. (22) en Jamal El M. (42) hebben heel wat op hun kerfstok. Ze verschenen voor de rechter voor de dood van drie drugsgebruikers en de invoer van 211 kilo heroïne en kilo's andere drugs. Hoewel Jamal al 20 jaar lang drugs West-Vlaanderen zou laten invoeren, kwam z'n handel pas in november vorig jaar in het licht. Het gsm-nummer van de Rotterdammer en dat van z'n neef Yassine dook op in verschillende drugsdossiers in onder meer Brugge, Oostende en Roeselare.





Het gerecht kon uiteindelijk hun handel van de voorbije vijf jaar in kaart brengen. Met de hulp van koeriers brachten de Nederlanders de drugs België binnen. Drie van die koeriers kregen gisterenmorgen 37 maanden cel. Een vierde man moet 4 jaar naar de gevangenis. Volgens de berekeningen van de speurders zouden de Rotterdammers ongeveer 2,1 miljoen euro verdiend hebben. Het parket krijgt van de rechtbank nog 2 jaar extra de tijd om het precieze bedrag te begroten. Nog gisterenmorgen stonden 5 afnemers samen terecht voor de verkoop van 1 kilo heroïne.





De vijf beklaagden waren allen verslaafd en leefden in erbarmelijke omstandigheden. Zo trof de politie tijdens een huiszoeking bij één van de vrouwelijke verdachten haar dochtertje aan tussen de drugsrestanten. Op 17 december doet de rechter uitspraak in de zaak.





(SDVO)