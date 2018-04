Rotonde Meiboomlaan veiliger voor fietsers 17 april 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft gisteren enkele ingrepen uitgevoerd op de rotonde van de Meiboomlaan in Roeselare, om de veiligheid van de fietsers te verhogen.





"Dit is de enige rotonde waar fietsers in de voorrang zitten", vertelt schepen van Mobiliteit Griet Coppé (CD&V). Hierdoor zijn er vaak conflictsituaties met fietsers en voertuigen die de rotonde willen verlaten. "Er gebeurde zelfs al een dodelijk ongeval", gaat de schepen verder. "Toen we hoorden dat Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts de zwarte punten wou aanpakken, hebben wij de rotonde naar voor geschoven."





Via paaltjes en markeringen is het profiel van de rotonde versmald en wordt de afstand tussen voertuigen en fietsers verhoogd. Dankzij deze ingrepen draaien voertuigen ook trager af van de rotonde. De aanpassingen op korte termijn gebeuren in afwachting van een totale herinrichting van de rotonde. "Maar hiervoor heeft AWV nog geen timing", zegt schepen Griet Coppé. (CDR)