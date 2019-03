Rotary Club Roeselare schenkt opbrengst wijnactie aan goede doelen CDR

27 maart 2019

08u22 0

Rotary Club Roeselare, in 1961 opgestart als eerste club in België en op vandaag goed voor 65 leden, sprokkelde met hun wijnactie niet minder dan 45.850 euro bijeen. Tijdens een bijeenkomst op het stadhuis schonk voorzitter Karel Vandeputte die centen weg aan meerdere goede doelen. De hoofdmoot ging naar het Anker vzw, organisator van buitengewoon onderwijs, opvoeding en begeleid wonen voor kinderen en jongeren met een autismestoornis, het Kinderkankerfonds, centrum voor personen met een verstandelijke handicap De Lovie, Lucia vzw die kansarme gezinnen helpt en Sora die zich inzet voor kansarmen in Senegal. Daarnaast ontvingen ook De Kerit, MS-Liga, Kerckstede, NVSG, Onafhankelijk Leven, Mannahuis, Kom op tegen Kanker, Trail Run Dominiek Savio, Pater Couvreur in de Filipijnen, Polio Rotary International, Fracarita, Moeders voor Vrede en Rotary Foundation een financiële duw in de rug.