Rookwolk zorgt even voor paniek aan zieken- en rusthuis LSI

26 december 2018

22u04

Bron: LSI 0

Aan de achterkant van de afdeling Westlaan van ziekenhuis AZ Delta en woon- en zorgcentrum Westerlinde in Roeselare was er woensdagavond rond 21 uur even paniek. Een passant merkte in de Lindenstraat een grote witte rookwolk op die vanuit het vier verdiepingen tellende gebouw opsteeg. De brandweer van de zone Midwest snelde ter plaatse, maar stelde algauw vast dat de rookwolk onschuldige stoom was. De grote hoeveelheid gaf wel de indruk van een brand. Een technisch defect aan een installatie van het zieken- en rusthuis zorgde ervoor dat er een grote wolk stoom ontsnapte. Na het vertrek van de hulpdiensten kon iedereen rustig de slaap vatten.