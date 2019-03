Rommelmarkt ten voordele van kinderfoor CDR

27 maart 2019

09u04 0

De Filoetjes organiseren op zondag 14 april opnieuw een grote rommelmarkt op de parking van de Hubo op de Brugsesteenweg, in de Rolariusweg, de Gitsestraat en in wijk Siberië. De opbrengst gaat naar de kinderfoor die op paaszondag 20 april 2020 wordt georganiseerd. Op de rommelmarkt is er ruimte voor minstens vijfhonderd standen. Momenteel zijn er al driehonderd ingenomen. Inschrijven kan op 0476/22.62.93 of via info@defiloetjes.be. Per stand van vijf meter betaal je zes euro. Betalen doe je per overschrijving op BE70 1030 4616 7725 op naam van de Filoetjes met vermelding van naam, adres en gewenst aantal meters. Voor de koersliefhebbers wordt Parijs-Roubaix op groot scherm getoond. Meer info op www.rommelmarktkinderfoorroeselare.be.