Rommelmarkt steunt dierenvrienden 03 juli 2018

Op zondag 8 juli is er voor de vierde keer een rommelmarkt aan de Kop van de Vaart. Dit ten voordele van personen en/of verenigingen die zich inzetten tegen de mishandeling en verwaarlozing van dieren. Standhouders kunnen zich inschrijven via info@dhh-roeselare.be of via 0477/56.09.55. (CDR)