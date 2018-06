Roeselare zomert in eigen stad 22 juni 2018

02u39 0 Roeselare Een flashback naar de tijd van ridders en Noormannen, voor het eerst wandelen tijdens de fietsvierdaagse West-Vlaanderens Mooiste, kampen bouwen in vergeten stukjes groen... Dankzij een bijzonder uitgebreid programma viert de Roeselarenaar straks vakantie in eigen stad.

"Wij hebben ervoor gezorgd dat de Roeselarenaar zich de komende maanden niet zal vervelen. Als dit toch gebeurt, zal het enkel aan jezelf liggen", lacht burgemeester Kris Declercq (CD&V). Het zomerprogramma waarmee de stad uitpakt telt dik 120 evenementen en activiteiten, voor elk wat wils. Zo wordt op 7 en 8 juli het stadspark ingepalmd door ridders en Noormannen.





"Het park wordt omgeturnd tot historische plek waar epische gevechten plaatsvinden, een kamp wordt opgetrokken,...", weet Dirk Lievens (CD&V), schepen van Cultuur en Toerisme. Muziek is er onder meer op 11 juli, het feest van de Vlaamse Gemeenschap, met optredens van Matthias Lens, Laura Lynn, Sergio, Lisa Lewis en Luc Steeno.





Op groene verborgen plekjes wordt volop gespeeld. "Kinderen mogen zich veel te weinig vuilmaken en daarom bieden we hen de kans om via 'Wild spelen met de stad' kampen en boomhutten te bouwen, in bomen te klimmen...", zegt jeugdschepen Michèle Hostekint (sp.a).





Tot slot worden ook de sportievelingen niet vergeten. "Zo denken we tijdens de fietsvierdaagse West-Vlaanderens Mooiste (23-26 augustus) voor het eerst aan de wandelaars met uitgepijlde wandelroutes", weet sportschepen José Debels.





Het zomerprogramma is gebundeld in de brochure Zomer #VANRSL en raadpleegbaar via zomervanrsl.be. (CDR)