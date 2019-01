Roeselare zit voor de tweede dag op rij onder de sneeuw CDR

23 januari 2019

Na de eerste sneeuw gisteren, werden we deze ochtend verrast door een stevig sneeuwtapijt van zo’n 10 centimeter dik. Roeselare kleurde maagdelijk wit. Voor de schoolgaande jeugd wordt het een topdag. Deze namiddag kunnen ze zich volop uitleven met het maken van sneeuwmannen en -engels of het gooien van sneeuwballen. Maar ook op heel wat speelplaatsen ging het er vanmorgen bijzonder vrolijk aan toe dankzij de sneeuw. Onze fotografe Joke Couvreur liep langs in de Burgerschool en legde er heel wat sneeuwpret vast. Ook in het stadspark leefde het jeugdige volkje zich al uit.

Maar bij sneeuwval wordt ook gerekend op wat verantwoordelijkheidsgevoel. Ruim je stoep zodat iedereen vlotjes en zonder glijpartijen kan passeren. Heb je buurtbewoners die zelf niet meer in staat zijn om hun stoep sneeuwvrij te maken? Bel even aan en vraag of je hen een helpende hand kan reiken.

Maakte je zelf leuke foto’s? Bezorg ze ons gerust via PM!