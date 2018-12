Roeselare wint Gouden Bit Award V-ICT-OR 2018 CDR

14 december 2018

Stad Roeselare heeft de Gouden Bit gewonnen. De Vlaamse ICT-organisatie V-ICT-OR zet jaarlijks lokale besturen of administraties in de kijker die investeren in een slimme oplossing. Roeselare werd bekroond met een award voor het project ‘De stad als één serviceorganisatie’. Dit slim project werd gelauwerd omdat het alle muren sloopt tussen de gemeentediensten door samen te werken binnen één service desk oplossing. Dit betekent dat er voor de klant één portaal is waarin maximaal digitaal kan gewerkt worden, documenten geraadpleegd en allerlei aanvragen kunnen verwerkt worden. In eerste instantie werd het voor de interne stadsmedewerkers opgestart: een complexe verzameling van processen en oplossingen werden in de service desk oplossing samengebracht. En waar het intern goed werkt, komt het de burger ten goede. Momenteel gebeurt de communicatie met de burger reeds vanuit deze servicedesk. Maar het is de bedoeling om de burger in de loop van 2019 kennis te laten maken met het portaal om zo meer digitaal te kunnen samenwerken met de stad. De voordelen hiervan zijn veelvoudig: eenduidige, herbruikbare informatie bij de overheid voor de burger, een portaal waar burgers terechtkunnen om vragen te stellen, een persoonlijke documentenbibliotheek te raadplegen, aanvragen op te starten, een meldpunt 1788 te contacteren om meldingen te maken,... Ook voor de stadsmedewerkers biedt het voordelen: alle data van alle diensten wordt binnen de oplossing verzameld, zodat men niet steeds van oplossing naar oplossing hoeft te springen om de nodige informatie te bekomen en de daarmee samenhangende taken uit te voeren.