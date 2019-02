Roeselare wil sociaal contact in de buurten verbeteren via Dag van de Buren CDR

28 februari 2019

08u59 0

Het is een echte traditie geworden: al sinds 2009 nodigt Stad Roeselare haar inwoners uit om op de laatste vrijdag van mei mee te doen met de ‘Dag van de Buren’. Ook dit jaar roept de stad alle buren op om op 31 mei een versierde stoel buiten te zetten en er een gezellige avond van te maken om zo het sociaal contact in de buurten te verbeteren.

Vanaf 4 maart kan je op zoek gaan naar de grote ‘Dag van de buren’-stoel. Om de twee weken staat deze stoel op een andere locatie. Zoek de stoel, neem een foto, plaats deze voor 20 mei op de Facebookpagina ‘Buurten#VANRSL, of mail je foto naar samenleven@roeselare.be met vermelding van jouw straat.’ Uit alle inzendingen kiezen we de winnaars voor de animatie tijdens de Dag van de buren op 31 mei.

Inschrijven voor de Dag van de Buren kan tot 29 mei via het onlineformulier op www.buurten.roeselare.be en kies voor evenement ‘Dag van de buren’. Wil je je straat afzetten of kom je samen op openbaar domein? Schrijf je dan zeker in voor 26 april. Meer info via 051/26.24.00 of vrijetijd@roeselare.be.