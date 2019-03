Roeselare vervoegt Statiegeldalliantie CDR

26 maart 2019

07u31 0

Roeselare treedt toe tot de Statiegeldalliantie. Dat liet schepen Marc Vanwalleghem (CD&V) weten tijdens de gemeenteraad als antwoord op een vraag van gemeenteraadslid Tom Vandenkendelaere (CD&V). “Zaterdag namen we met enkele CD&V-jongeren deel aan de zwerfvuilopkuisdag. Die is nodig, maar we zouden meer moeten doen. Vorige maand nog gingen we met de jongerenafdeling ploggen waarbij we al joggend vuilnis opruimden. We zouden via de Kazandstraat naar het jaagpad lopen. Maar verder dan de Kazandstraat zijn we niet geraakt: we raapten in een klein uur onder andere een immobord in polypropeen op, maar ook piep- en isolatieschuim, een plastic taartdoos, een lege fles rosé... Daarnaast ook maar liefst 218 blikjes en flesjes!”, aldus Tom. “Ik besef maar al te goed dat de stad al enorme inspanningen levert. Denk aan de glasbollen met cameratoezicht, de vele vuilnisbakken en het Mooimakers-project. Maar we moeten erkennen dat er nog meer nodig is. Een eerste stap is volgens mij toetreden tot de Statiegeldalliantie die pleit voor statiegeld op blikjes en flesjes. Had die bestaan, dan verdienden we al joggend 54,5 euro op een uurtje tijd.” Schepen Marc Vanwalleghem bevestigt dat de stad toetreedt tot de Statiegeldalliantie. “Tijdens de 21ste zwerfvuilactie werd ruim 4.000 kilo afval verzameld. Tussen dit vele vuil ook heel wat zaken waar nu al statiegeld op gevraagd wordt, zoals bierflesjes. Dat bewijst dat een mentaliteitswijziging meer dan nodig is. Sinds de start van het meldingspunt 1788 zijn er ook cijfers over klachten rond zwerfvuil. Nu kunnen we evalueren welke acties nodig blijven en waar we moeten ingrijpen. We hebben alvast beslist om de Statiegeldalliantie te ondertekenen.”