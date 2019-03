Roeselare verlengt subsidie kattensterilisatie, -castratie en -registratie CDR

26 maart 2019

07u15 0

Stad Roeselare lanceerde vorig jaar een subsidieregelement voor het steriliseren of het castreren, het chippen en het registreren van huiskatten. Dit om de populatie zwerfkatten en de overlast die hiermee gepaard gaat onder controle te houden. Wie z’n kat laat steriliseren door een Roeselaarse dierenarts krijgt een tegemoetkoming van 30 euro bij een sterilisatie, 10 euro bij een castratie en 10 euro voor het chippen en registreren. Het subsidiereglement is geldig sinds 1 april 2018 maar liep normaal eind deze maand af. Maar aangezien de subsidie een succes is, het voorbije jaar werden al 300 aanvragen goedgekeurd, besliste de gemeenteraad om het reglement te verlengen.