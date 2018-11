Roeselare test slimme vuilnisbakken 30 november 2018

Van 14 september tot 14 oktober liep er in Roeselare een proefproject met twee slimme vuilnisbakken. Slimme vuilnisbakken drukken het vuilnis samen en kunnen daardoor meer vuilnis aan. Omdat deze proefperiode te kort was om de vuilnisbakken en hun software te kunnen testen en beoordelen, volgt nu een tweede proefperiode. Die start op 1 december 2018 en loopt tot eind januari 2019. Beide vuilnisbakken zullen op de Grote Markt staan, maar deze keer niet naast elkaar. De ene zal op de hoek met de Nonnestraat staan, de andere op de hoek met de Ooststraat. Via https://net.roeselare.be/kies-de-slimste-vuilnisbak-vanrsl kan de burger stemmen op zijn favoriet.





(CDR)