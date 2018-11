Roeselare telt 47 pleeggezinnen 14 november 2018

Stad Roeselare ontving uit handen van Pleegzorg West-Vlaanderen het officiële Pleegzorglabel. Dit niet toevallig tijdens de Week van de Pleegzorg. Als Pleegzorgstad wil Roeselare het maatschappelijk draagvlak voor pleegzorg in eigen stad vergroten zodat alle kinderen, die niet (meer) thuis kunnen wonen de kans krijgen om op te groeien in een gepaste thuisomgeving. Roeselare staat in voor 5,1 procent van de pleegplaatsingen in West-Vlaanderen en telt 47 pleeggezinnen en 55 pleegkinderen.





