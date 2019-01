Roeselare stuurt leerlingen op de digitale snelweg CDR

23 januari 2019

12u13 0 Roeselare Digitale geletterdheid is in de huidige samenleving meer dan ooit essentieel. Ook in de scholen waar volop gebruikt gemaakt wordt van digitaal leermateriaal, online communicatieplatformen en ICT-toepassingen. Stad Roeselare komt nu op de proppen met een subsidiereglement om alle leerlingen uit de secundaire scholen op de digitale snelweg te helpen.

“Wij hebben al enkele jaren een grootschalig laptopproject waarbij de leerlingen onder meer via hun eigen laptop in de klas woordenschat leren, online oefeningen maken, opzoekwerk verrichten… ”, getuigt Dieter Depuydt, adjunct-directeur van de Burgerschool.

“In MSKA lanceerden we vorig jaar onder meer de opleiding graphic design. Een laptop is hierbij broodnodig. Niet enkel in de klas maar ook thuis.”

Maar beide scholen werden met hetzelfde probleem geconfronteerd: is een eigen laptop wel betaalbaar voor de ouders van alle leerlingen? Beiden starten een eigen afbetaalproject op, maar krijgen nu de steun van Stad Roeselare dankzij het subsidiereglement ‘een computer in je rugzak’.

“We trekken hiervoor een budget van 10.000 euro uit”, weet schepen Dirk Lievens (CD&V). “Scholen kunnen een subsidie aanvragen om een financiële korting toe te kennen aan ouders in armoede bij de aankoop van het IT-toestel, inclusief softwarepakketten en onderhoud, via de school.”

Dit schooljaar zijn er 12 leerlingen die dankzij de subsidie over een eigen laptop beschikken die ook in het gezin gebruikt kan worden. Het netoverschrijdend project werd deze ochtend aan enkele kabinetsmedewerkers van onderwijsminister Hilde Crevits voorgesteld.