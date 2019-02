Roeselare start proefproject met elektrische deelsteps CDR

26 februari 2019

Met Blue-bike heeft Roeselare al langer een deelfietsensysteem. Daar komen vanaf maart elektrische deelsteps bij. Gerdi Casier, raadslid van Sp.a en de Vernieuwers, informeerde tijdens de gemeenteraad of het bestuur van plan is om zo’n steps te overwegen. Mobiliteitsschepen Griet Coppé reageerde dat ze hier sinds begin dit jaar mee bezig zijn. “Toen ontvingen we enkele studenten die met de steun van hun ouders de onderneming V Step opzetten”, vertelt ze. “In het mobiliteitsplan namen we op dat we extra deelsystemen zouden bekijken en we stappen dan ook mee in het verhaal van de elektrische deelsteps. Om te beginnen als proefproject dat we na zes maand zullen evalueren. Bij succes zullen we dan een reglement uitwerken. Er worden 10 elektrische deelsteps geplaatst aan het station en in KOERS. Wie deze wil gebruiken moet zich inschrijven via een app. Je betaald één euro om een deelstep te gebruiken, 0,15 euro per gereden kilometer. De steps worden geprogrammeerd zodat ze enkel in de binnenstad te gebruiken zijn en ja kan ze om het even waar achterlaten.”