Roeselare maakt zich op voor carnaval: twee kandidaten voor prinsenverkiezing en Holebi Regenboogprins VDI

13 maart 2019

10u20

Bron: VDI 0 Roeselare Roeselare zit in de laatste rechte lijn voor het feestelijke carnavalweekend op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 maart. Het Rodenbach Carnaval is aan zijn 35ste editie toe. Zowel voor de verkiezing van Prins Alexander XXXV en de zesde Holebiprins zijn er twee kandidaten.

Het feest gaat op vrijdag 22 maart om 19.11 uur van start met de verkiezing van Prins Alexander XXXV in de feesttent op de Grote Markt. Dit keer gaat de strijd tussen Eddy Packet van de Roeselaarse Carnavalvereniging ’t Motje en voorzitter Wendy Samyn (52) van de Biertunnegies. “Het belooft een spannende en sportieve strijd te worden tussen deze twee tenoren”, aldus ondervoorzitter Jan Parmentier. “Beiden zijn vaste waarden voor hun vereniging en we zijn dan ook benieuwd naar deze krachtmeting.” Dezelfde avond is er nog een afterparty in café De Vagant op de Botermarkt.

Kindercarnaval

Op zaterdag 23 maart is er van 14 tot 17 uur het traditionele kindercarnaval in de feesttent. Op het programma staan optredens van zanger Marvin en een jongleershow van Antonio en Vicenzo van Circus Tico. “Doorlopend zijn er spelletjes en randanimatie door KinderKaravaan met schmink, een schilderatelier, buttons maken en boogschieten”, vervolgt Jan. “Verder is er opnieuw randanimatie met een ballenbad, ballonplooien, een sjoelbak, grime en een knutselactiviteit. Prins Spekke komt natuurlijk ook zijn Spekkeworp doen.” Na het kindercarnaval is er de receptie voor sponsors en genodigden.

Zaterdagavond is er om 20.11 uur de verkiezing van de zesde nationale Holebi Regenboogprins. “Jens Haccour van de Carnavalraad Staden neemt het op tegen Walter ‘Snoopy’ Mertens’ van de Caloriebommetjes uit Roeselare. Er is een afterparty in de Son Vida in de Zuidstraat 20.

41 groepen

De grote carnavalstoet trekt op zondag 24 maart vanaf 14 uur door de centrumstraten. Starten gebeurt aan’t Fort in de Hoogleedsesteenweg en ze trekt dan door het verkeersvrije centrum. “Dit keer zullen liefst 41 groepen langs hetzelfde parcours als vorig jaar door de stad trekken”, vertelt de ondervoorzitter. “Dit keer is het verschil dat we enkele weken later dan vorig jaar door de straten trekken en dat er dus al terrasjes buiten zullen kunnen staan. Op zowel de Grote Markt als het Stationsplein zullen kermiskramen staan.” Na de stoet is er de prijsuitreiking en nog een Spekkeworp.

Het carnaval wordt de maandag nadien om 15.11 uur plechtig afgesloten met de overhandig van de stadssleutel aan het stadsbestuur.

Meer info: www.rodenbachcarnavalroeselare.be.