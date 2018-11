Roeselare koopt nieuwe verreiker 21 november 2018

Stad Roeselare investeert in een nieuwe verreiker. De huidige is versleten. Bij grote opdrachten raakt de motor oververhit waardoor de verreiker tijdelijk onbruikbaar is. De nodige onderdelen vervangen is heel duur waardoor beslist werd een nieuw exemplaar aan tekopen. De kostprijs wordt geraamd op 120.000 euro. (CDR)