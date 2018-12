Roeselare klaar voor thuiskomst 100e Kerstparade Charlotte Degezelle

24 december 2018

13u01 0 Roeselare De 100e editie van de Kerstparade die op woensdag 26 december door het centrum van Roeselare trekt, kan vlotjes 25 tot 30.000 toeschouwers op de been brengen. Aansluitend is er bovendien de Santarun. Om alles in goede banen te leiden, zetten evenementenbureau TWICE, Stad Roeselare en de vzw Shopping & Centrum Roeselare de zeilen bij.

Een wondermooi kerstcadeau. Dat is de Kerstparade. Die zag ruim 15 jaar terug het levenslicht in Roeselare, thuisstad van evenementenbureau TWICE. De 100e editie, en de enige in Vlaanderen dit jaar, gaat uit in Roeselare. “Wij zijn nu al zeker dat het een warme tweede kerst wordt want voor ons is dit echt thuiskomen”, vertelt regisseur Stephan Vanden Berghe van TWICE. “Zowel voor alle medewerkers als de figuranten die veelal in de ruime Roeselaarse regio worden gezocht. We voelen nu al dat het evenement enorm leeft in de stad. Op sociale media kan je er niet naast kijken en we krijgen ook enorm veel vragen binnen.”

De Kerstparade is een schitterende praalstoet die het hart van de stad in een feestelijke kerstsfeer doet baden. Meer dan 180 kleurrijke figuranten en 11 sprookjesachtige praalwagens zorgen voor een totaalspektakel met elfjes, winterse taferelen,… waar niemand onberoerd bij blijft. “Speciaal voor de 100e editie zal er van op een viertal wagens gezongen worden, er is extra vuurwerk en we zorgen ook voor interactiviteit. Zo kunnen toeschouwers al dansend deel uitmaken van de parade.”

De stoet beweegt zich woensdag langs een parcours van 2,3 kilometer en wordt voorafgegaan door een sponsorkaravaan. De Kerstparade trekt zich op gang om 17 uur en volgt daarna volgend traject: Beversesteenweg, Sint-Amandstraat, Noordstraat, Manestraat, Vrouwenstraat, Sint-Michielsplein, Grote Markt, Ooststraat en Stationsplein. “We verwachten zo’n 25 à 30.000 bezoekers voor de Kerstparade”, weet Alex Leupe, centrumstrateeg van de vzw Shopping & Centrum Roeselare. Bovendien organiseren FLAC Roeselare en de Broederschool aansluitend op de Kerstparade hun Santarun. Hiervoor zijn al zo’n 1.400 inschrijvingen binnen. “Het parcours van de Kerstparade en de Santa Run zijn quasi hetzelfde”, weet Leupe. “Al wordt er niet rond de Sint-Michielskerk gelopen en ligt de start van de Santa Run in de Fabrieksstraat waardoor hun parcours langs de kant van Krottegem wordt uitgebreid met een stuk Beverse- en Ardooisesteenweg en de Fabrieksstraat. Het parcours van de Kerstparade is verkeersvrij van 15 tot 22 uur, parkeren mag er niet vanaf 14 uur. Pas vanaf 18.30 uur worden ook de Ardooisesteenweg vanaf de Mandellaan en de Fabrieksstraat verkeersvrij gemaakt. Parkeren mag hier niet meer vanaf 16 uur.”

Om ondanks parkeersverboden en afgesloten straten toch vlot te kunnen parkeren worden alle registers opengetrokken. Basis zijn de vier vaste parkings: Walleparking, De Munt, Moerman en Ooststraat-Station. Oppassen is het wel in parking De Munt. Die kan je maar verlaten na 19 uur. “We richten ook een park and ride in vanuit de Diksmuidsesteenweg richting centrum”, weet Alex. “Parkeren kan zowel op de parking van Expo Schiervelde en aan de REO Veiling. Tussen 13.30 en 21.30 uur rijden bussen heen en terug van de Diksmuidsesteenweg naar het centrum. Parkeerwachters zorgen dat dit alles vlot verloopt. Daarnaast zijn er ook tijdelijke parkings. De VMS in de Arme Klarenstraat, de Burgerschool in de A. Rodenbachstraat, Creo Volwassenenonderwijs in de Blekerijstraat en Vives langs de Meensesteenweg stellen ruimte ter beschikking. Op de Botermarkt voorzien we een fietshaven.”

Meer op www.kerstparade.be en www.santarunroeselare.be.