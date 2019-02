Roeselare is voorstander van ‘tiny forests’ CDR

26 februari 2019

Afgelopen weekend deelde de burgerbeweging Meer Bomen in Roeselare nog 600 gratis liefdesboompjes uit. Tijdens de gemeenteraad lanceerde Sp.a & De Vernieuwers-raadslid Gerdi Casier een nieuw voorstel ter vergroening van de stad. “Hoe staat Roeselare tegenover de methodiek rond ‘tiny forest’? Oudenaarde is de eerste stad in Vlaanderen die hier op inzet, in Nederland zijn er al 21 dergelijke bosjes. Tiny forests bestaan bestaan uit inheemse bomen en struiken en hebben de grootte van een tennisveld. De bomen mogen minimaal tien jaar ongestoord groeien op verrijkte grond en op die manier heb je na tien jaar het effect van een honderdjarig bos. Kan ook Roeselare dit lovenswaardige initiatief ondersteunen?” Bevoegd schepen Michèle Hostekint (Sp.a en De Vernieuwers) is pro. “We willen fors inzetten op een verdere vergroening van Roeselare en gaan voor 100.000 extra bomen tijdens de komende bestuursperiode. Ik zie wel mogelijkheden voor tiny forrests, maar de grote voorwaarde ervoor is het vinden van een draagvlak. We kunnen dit niet zomaar opleggen, maar er is nood aan initiatief van onderuit. Bovendien moeten scholen, verenigingen, burgers,… zich mee engageren om deze kleine bosjes aan te planten en te onderhouden. Het is zeker een goed idee en we bekijken of we rond dit gegeven een subsidiereglementering kunnen uitwerken.”

