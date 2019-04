Shopping Roeselare Gesponsorde inhoud Roeselare, ideaal voor een uitstap met het gezin. En al zeker op Magic Winkelnacht!

19 april 2019

Heb je jonge kinderen? Met wat Roeselare te bieden heeft, hoef je zeker niet thuis te blijven. Op 30 april tijdens Magic Winkelnacht valt er na 18 uur ook voor kinderen heel wat te beleven. Deze dagplanning garandeert dikke fun zowel voor jezelf als voor de mini-me’s. Klaar voor een onvergetelijke daguitstap?

10.30 uur: Je parkeert voordelig in de stad op een van de centrumparkings. Zelfs als je borstvoeding geeft en je het ongemakkelijk vindt om openbaar te voeden, heeft Roeselare de oplossing: bij Mamado in de Wallenstraat kun je gewoon relaxed borstvoeding geven in een van de fauteuils achteraan in de winkel. Dat alles zonder aankoopverplichting. Al wordt het moeilijk om er met lege handen buiten te stappen, want Mamado heeft de mooiste zwangerschaps- en borstvoedingscollecties in de rekken hangen. Bij de buurvrouwen van Illi Accessoires & More shop je er meteen de juiste accessoires bij. You name it, they have it. Wat verderop in de straat vind je de leukste kinderschoenen bij Otto & Lili.

11.30 uur: In de Manestraat richting Grote Markt vind je Mini Moon. Een leuke kids conceptstore met twee zussen als drijvende kracht. Ze hebben de hipste merken van het moment, waaronder het Deense Konges Slojd. Het ideale moment om een nieuwe zomertenue op de kop te tikken.

12.30 uur: Met de kleine “flandriens” op stap? Dan mag je KOERS Museum van de Wielersport en vooral ook het Koerskaffee op het Polenplein niet missen. Kindvriendelijk lunchen in het stadscentrum lijkt onmogelijk. Dat was ook zo, tot Koerskaffee onlangs de deuren opende. Achter het museum vind je een lekkere brasserie met een uitgebreide kinderkaart én een leuk speelplein met zonneterras. Karnemelkstampers, pasta met bruine suiker? Met deze oer-Vlaamse klassiekers tank je voldoende bij voor een gevarieerde namiddag.

14.00 uur: Je kunt natuurlijk niet in Roeselare geweest zijn zonder door de Ooststraat en zijstraten geflaneerd te hebben. De populaire winkelstraat biedt heel wat ketens. Ook met kleintjes is het leuk snuisteren bij Flying Tiger, Filou & Friends, Juttu, en Nounours en Babeloe om er maar enkele te noemen.

15.30 uur: Als ouders hebben jullie wel zin in een lekkere slow coffee of chai tea. Maar gaan de kinderen het naar hun zin hebben als je de klassieke tearoom met kinderijsjes en pannenkoeken overslaat? Bij Nowme in de Noordstraat loop je geen gevaar. In tegendeel. Jullie mini-me’s kunnen er nippen van een babycinno, die bestaat uit opgeschuimde melk en cacaopoeder. Precies een grotemensendrankje dus. De ervaren barista tovert ineens een beertje in het schuim. Je proeft er ook de plantaardige taarten van Chez Mariette en Madam Bakster. Minstens even lekker als klassiek gebak! Nog op cadeautjesjacht? Dan moet je zeker eens tussen alle toffe hebbedingen achterin gaan neuzen.

16.30 uur: Ontzeg je kroost vooral het spectaculaire uitzicht op de stad niet vanuit kenniscentrum ARhus op De Munt. Je kunt er niet alleen snuisteren tussen de boeken, maar ook binnenkijken in een bijenkast en er is ook een handige ruimte om luiers te verversen.

17.30: Ga via het charmante Citroenstraatje terug richting Ooststraat, waar je een lekkere homemade burger kunt eten bij Flooh’s in Delaerestraat en bij Seppes Burger Boutique in de Ooststraat. Daar zijn ook de handgesneden frietjes to die for, en mag het voor mama en papa wat meer zijn? Bestel bij je burger dan de luxefrietjes met parmezaanse kaas en truffelolie.

18.0 uur: Probeer tijdens de Magic Winkelnacht op 30 april tot slot zeker iets van het avondprogramma mee te pikken. Vanaf 18 uur betoveren meer dan 20 goochelaars en illusionisten de stad. Onder hen ook de Dieren Tovershow, Vlaanderens meest geboekte kindergoochelaars. Met humor, muziek en vooral veel dieren weten ze je kinderen zeker te bekoren. De goochelaars zijn overal in het centrum te vinden. Goochelaars met een specifieke act voor kinderen zullen in de buurt van winkels met kinderspullen te vinden zijn.

