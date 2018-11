Roeselare houdt traditie in stand: Pieten blijven zwart 14 november 2018

02u25 0 Roeselare In Roeselare maakt de Sinterklaas zijn intrede op 17 november. Hij doet dat met 24 Zwarte Pieten, die dit jaar geen tintje lichter kleuren.

"We willen de traditie niet doorbreken en hebben ook geen enkele vraag hieromtrent gekregen", vertelt centrumstrateeg Alex Leupe.





De intrede van de grote kindervriend vindt plaats op zaterdag 17 november. Drie Zwarte Pieten doken deze week al op in speelgoedwinkel Oberon om het programma van die dag toe te lichten. "We zijn volop aan het voorbereiden: pakjes aan het inpakken, onze outfits zijn gestreken en Slecht-Weer-Vandaag is er ook klaar voor", zeggen ze. "Alle kinderen zijn op 17 november vanaf 14.30 uur welkom op de Grote Markt om samen op Sinterklaas te wachten. Omstreeks 15 uur gaat hij op audiëntie bij de burgemeester en zal hij de kinderen begroeten vanop het balkon van het stadhuis. Om 15.30 uur vertrekken we met z'n allen met een limo voor een tocht door het centrum richting de vroegere Sint-Amandskerk. Daar kunnen de kinderen hun tekeningen afgeven en een babbeltje slaan. Er is ook een sinterklaasshow en 'Spelen met de Stad' , een initiatief van de Vrijetijdsdienst Roeselare, zorgt voor een lekkere verrassing."





Omstreeks 18.15 uur worden de Sint en z'n Pieten uitgezwaaid.





(CDR)