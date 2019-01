Roeselare gaat onkruid te lijf met heet water CDR

21 januari 2019

Stad Roeselare kocht een werktuigdrager met onkruidborstel en heetwaterunit aan om het onkruid langs wegen en op openbare plaatsen te bestrijden. Dankzij de combinatie van deze twee technieken kan het onkruid op een efficiënte wijze aangepakt worden. De borstelmachine verwijdert het onkruid, de heetwaterunit doodt daarentegen de resterende plantdelen die dieper in de voegen groeien. Deze manier van werken is bovendien milieuvriendelijk en in tegenstelling tot bij andere thermische technieken is er bij de heetwatertechniek geen sprake van brandgevaar. Ook andere weersomstandigheden zoals wind, droogte,… hebben minder invloed bij deze werkwijze.