Roeselare brengt cultuurmakers samen

24 januari 2019

Roeselare is de laatste jaren uitgegroeid tot een creatieve en culturele broeikas in Vlaanderen. De stad brengt ieder jaar een sterk en gevarieerd programma van evenementen, tentoonstellingen, voorstellingen, activiteiten,… Maar om een versnelling hoger te schakelen en nog meer in te spelen op de wensen van wie cultuur maakt in eigen stad, wordt op woensdag 30 januari de Nacht van de Cultuurmakers georganiseerd. “Die avond willen we iedereen die bezig is met cultuur samen brengen. Het wordt een inspirerende ontmoetings- en netwerkavond waarop de aanwezigen dromen en ideeën kunnen uitwisselen, op zoek kunnen naar kruisbestuiving en waar we als stad ook kunnen nagaan wat wij binnen die verhalen kunnen betekenen”, verduidelijkt cultuurschepen Dirk Lievens. “Zo hopen we een platform te creëren dat aan de basis kan liggen voor tal van nieuwe, wervelende projecten. Persoonlijk droom ik ook van een Roeselaarse versie van het Kortrijkse Buda of het Oostendse Vrijstaat O. Een culturele bijenkorf die zowel een werkplek, een toonplek als een belevingsplek is. Misschien kunnen we dat samen wel realiseren in de Paterskerk, of misschien eerder nomadisch.”

Nacht van de Cultuurmakers start om 19.30 uur in de Paterskerk aan de Delaerestraat 33. Inschrijven kan via www.roeselare.be/formulier/inschrijving-nacht-van-de-cultuurmakers-op-30-januari-2019.