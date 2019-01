Roeselaarse Wijn- en Biergilde organiseert brouwcursus CDR

10 januari 2019

De Roeselaarse Wijn- en Biergilde (RWB) is al 37 jaar actief in het zelf maken van wijn. De laatste tie jaar wordt echter meer en meer bier gebrouwen op huiselijke schaal. Ook de RWB sprong op die kar. Zij geven al jaren een brouwcursus. Die bestaat uit zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte. Na afwerking en botteling kan de cursist dan van het gebrouwen cursusbier enkele flessen meenemen naar huis. Ook dit jaar organiseren ze opnieuw cursus. De theorieles vindt plaats op 2 februari, de praktijklessen zijn ingepland op 16 februari en 15 maart. De lessen vinden plaats op het Kerelsplein langs de Acaciastraat. Deelnemen kost 70 euro voor leden van de RWB, 95 euro voor niet-leden maar in dit bedrag is je lidmaatschap inbegrepen. Meer info en inschrijven via info@rwbgilde.be.