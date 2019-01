Roeselaarse schepenen kennen hun bevoegdheden Vijf wissels in één legislatuur Charlotte Degezelle

07 januari 2019

20u16 0 Roeselare Vijf van de acht Roeselaarse schepenen zullen hun sjerp niet de volledige legislatuur dragen. Henk Kindt (Sp.a en de Vernieuwers) blijft schepen tot eind 2020 en wordt opgevolgd door Tom Vandenkendelaere (CD&V). Marc Vanwalleghem, Griet Coppé en Dirk Lievens (allen CD&V) ruimen eind 2021 plaats voor partijgenoten Astrid Deceuninck, Mieke Vanbrussel en Stefaan Van Coillie. José Debels (CD&V) wordt eind augustus 2023 opgevolgd door Piet Delrue (Open Vld).

Net voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad werden de bevoegdheden van het nieuwe Roeselaarse schepencollege, een coalitie van CD&V, Sp.a en de Vernieuwers en Open Vld, bekendgemaakt. Een college dat door de jaren heen een flinke transformatie zal doormaken. Niet minder dan vijf vertrouwde gezichten - één van sp.a en vier van CD&V - zwaaien af in de loop van de legislatuur. “Henk Kindt (Sp.a en de Vernieuwers) wordt vanaf 2021 opgevolgd door Tom Vandenkendelaere”, weet burgemeester Kris Declercq (CD&V). Hun gedeelde bevoegdheden zijn financiën, personeel en organisatie, dienstverlening en Noord-Zuid.

Nog meer wissels

“Vanaf 2022 worden ook Griet Coppé, Marc Vanwalleghem en Dirk Lievens opgevolgd door Astrid Deceuninck, Mieke Vanbrussel en Stefaan Vancoillie”, gaat de burgemeester verder. “De specifieke bevoegdheden worden op het ogenblik van de opvolging bepaald.”

De komende drie jaar zal schepen Coppé zich buigen over openbaar domein en mobiliteit, toegankelijkheid en ICT. Marc Vanwalleghem is bevoegd voor land- en tuinbouw, ruimtelijke planning, onderhoud openbaar domein, bebloeming en netheid, waterhuishouding, dierenwelzijn en burgerzaken en begraafplaatsen. Dirk Lievens bekommert zich om cultuur, erfgoed en culturele infrastructuur, jeugd(infrastructuur), toerisme, archief, vaderlandslievende verenigingen en kerkfabrieken.

De laatste schepen die afhaakt, is José Debels. Hij wordt vanaf september 2023 opgevolgd door Piet Delrue, die sinds vandaag gemeenteraadsvoorzitter is. “Piet zal de bevoegdheden van schepen Debels overnemen, zijnde sport(infrastructuur), sociale economie en werk, vrijwilligersbeleid, feesten en evenementen, facilitair en sitebeheer en KOERS. Museum van de Wielersport, aangevuld met wijkenbeleid en participatie en de 1788-dienstenverlening. Lieselot De Decker (Open Vld) wordt op dat moment voorzitter van de gemeenteraad.”

Vaste waarden

Michèle Hostekint (Sp.a en de Vernieuwers), Nathalie Muylle, Bart Wenes (beiden CD&V) en burgemeester Declercq worden de vaste waarden die zes jaar blijven besturen. Hostekint mag zich schepen van natuur en bos, wonen, klimaat en duurzaamheid, gezondheids- en armoedebeleid, diversiteit en gelijke kansen en integratie noemen. Muylle is bevoegd voor omgevingsvergunningen en stadsontwikkeling, onderwijs, patrimonium en wijkhuizen. Bart Wenes is voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst en bevoegd voor OCMW-beleid/Welzijnshuis, seniorenbeleid en Zorgbedrijf. De burgemeester bekommert zich om het algemeen stedenbeleid, ondernemen, veiligheid, bestuurszaken, communicatie en stadsmarketing, wijkenbeleid en participatie.

Nieuwkomers

De installatievergadering verliep rustig. Alle schepenen en gemeenteraadsleden legden de eed af. In totaal is er sprake van twaalf nieuwkomers: Tom Vandenkendelaere, Astrid Deceuninck, Mieke Vanbrussel, Francis Debruyne, Matthijs Samyn (allen CD&V), Piet Delrue en Lieselot De Decker (beiden Open Vld), Tina Feys, Peter Claeys en Jeaninne Vandenabeele voor Vlaams Belang, Dieter Carron voor N-VA en Deniza Miftari, die zich met haar 23 lentes het jongste raadslid mag noemen, voor Groen. Halverwege de legislatuur stappen Margot Wybo, Greet Verhelle, Sander Braeye en Thomas Witdouck in de gemeenteraad voor CD&V.