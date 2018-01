Roeselaarse Monopoly's uitverkocht 02u35 0

De spaaractie in AD en Proxy Delhaize liep normaal tot en met 18 februari, maar alle Roeselaarse Monopoly's zijn nu al de deur uit.





De actie startte op 19 december, maar 2.500 stuks vlogen in nog geen drie weken de deur uit.





En op is op. Spelfabrikant Hasbro maakte niet meer dan 2.500 Roeselaarse versies van het gezelschapsspel en bijbestellen is niet mogelijk. (CDR)