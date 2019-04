Roeselaarse leerkracht genomineerd voor De Ster van Europa CDR

11 april 2019

15u14 3 Roeselare Roeselarenaar Pieter Van Landeghem is de enige West-Vlaming die genomineerd is voor ‘De Ster van Europa’. Via deze wedstrijd gaat het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA) jaarlijks op zoek naar een Vlaams project, persoon of organisatie die een opmerkelijke bijdrage leverde aan het Europees project.

Pieter Van Landeghem is leraar Logistiek in het Technisch Instituut Sint-Vincentius in Torhout, waar hij de stuwende kracht is achter het internationaliseringsproject van de school. Voor het tiende jaar op rij trekt Pieter dit jaar met leerlingen uit het zevende jaar Logistiek naar Denemarken om daar stage te lopen.

“Ik ben enorm vereerd als enige West-Vlaming geselecteerd te zijn voor De Ster van Europa naast kandidaten als Youth for Climate, een professor en en 2 GO!-scholen”, reageert Steven.

Stemmen

De professor waarvan sprake is Steven Van Hecke, hoofddocent Europese en vergelijkende politiek aan de KU Leuven. De genomineerde scholen zijn GO! Atheneum Zelzate, dat tal van Europese samenwerkingen op poten zet en GO! Atheneum Emanuel Hiel in Schaarbeek, waar de leerlingen met het project ‘European Matinee: every vote counts’ een heel schooljaar rond de Europese verkiezingen werken.

Stemmen op Pieter kan tot 28 april via deze link. De winnaar wordt op 9 mei in Brussel gehuldigd.