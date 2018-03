Roeselaarse kunstenaars gezocht voor expo in Izegem 27 maart 2018

Op uitnodiging van de werkgroep "Beeldende Kunst" is Stad Roeselare op zoek naar Roeselaarse kunstenaars die eind september wensen te exposeren in het stadhuis van Izegem. De expo start op 21 september en loopt tot en met 30 september. Permanentie wordt voorzien door de leden van de werkgroep 'Beeldende Kunst'. De disciplines schilderijen, grafiek, tekeningen, fotografie, keramiek en beeldhouwwerk komen in aanmerking en van de kunstenaars wordt verwacht dat ze aanwezig kunnen zijn op de vernissage op 21 september. Geïnteresseerden kunnen de ingevulde infofiche, te vinden op de site van Stad Roeselare, samen met een foto van een tentoongestelde werf en een foto van zichzelf tot vrijdag 30 maart mailen naar erik.vantomme@skynet.be. (CDR)