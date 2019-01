Roeselaarse jeugd laat voor het eerst stem horen op klimaatbetoging Charlotte Degezelle

31 januari 2019

11u59 2 Roeselare De Roeselaarse jeugd laat vandaag voor het eerst echt hun stem horen in de klimaatkwestie. Na een oproep door Jong Groen en JNM beslisten een 30-tal jongeren om deel te nemen aan ‘Spijbelen voor het klimaat’ van Youth for Climate in Brussel in plaats van naar school te gaan. “We moeten onze stem laten horen”, klinkt het.

Voor de vierde week op rij trekken vandaag opnieuw duizenden spijbelende jongeren door Brussel om aandacht te vragen voor het klimaat. De impact van de klimaatactie bleef de voorbije weken eerder beperkt in de Roeselaarse scholen, maar daar probeerden Jong Groen Roeselare en JNM Roeselare vandaag verandering in te brengen. “Ik kon de voorbije weken zelf niet deelnemen aan de betogingen door examens”, vertelt Deniza Miftari, voorzitter van Jong Groen en gemeenteraadslid voor Groen. “Maar die zijn ondertussen achter de rug dus moest ik er vandaag wel bij zijn. Gelijktijdig vroeg ik me af waarom het kwam dat de Roeselaarse jeugd tot nu toe niet echt aanwezig was op de marsen. Zo groeide spontaan het idee om een Facebookevent aan te maken om de jongeren warm te maken voor het protest. Samen met JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu) wilden we geëngageerde jongelui de kans geven om in groep naar Brussel te trekken. Het klimaat is een belangrijk thema en het is supercool dat twee jonge meisjes erin geslaagd zijn om zo’n enorm draagvlak te creëren. Het is zot dat zij vier weken op rij zoveel leeftijdsgenoten op de been krijgen.”

Een 30-tal jongelui daagden vanmorgen op in het Roeselaarse station. Ze trokken in twee groepen naar Brussel en hadden borden bij met opschriften als ‘As the sea, we rise’, No nature, no future’, Save our planet’ en een tekening van een ijsbeer gekoppeld aan #metoo. Onder hen vooral leerlingen van de VMS die eigenlijk niet echt aan het spijbelen waren voor het klimaat. “Wij zijn met 16, hoofdzakelijk van het laatste jaar humane wetenschappen”, zegt Lotte Leenknegt. “We kregen toestemming van de directie om te gaan betogen in Brussel maar wel op voorwaarde dat we meer moeten doen met het thema dan enkel staken. Het thema klimaat kwam al naar voor in de lessen en dat willen we nu opentrekken. Met onze deelname aan de mars, maar vanmiddag hebben we ook een afspraak met Nathalie Muylle, Roeselaars schepen en federaal volksvertegenwoordiger, om te bespreken wat we vanuit Roeselare kunnen doen voor de klimaatkwestie. Maandag trekken we vervolgens op school van klas naar klas met een presentatie over het thema.”

De kritiek dat veel jongelui de klimaatkwestie gewoon aangrijpen om een dagje op de schoolbanken over te slaan, ontkrachten ze. “Met deze temperaturen is het echt geen lachertje om op straat te komen”, oordeelt Luca Schollaert die speciaal haar Scoutsuniform had aangetrokken. “Het toont echt wel engagement dat wij ons ondanks de bittere kou toch laten horen. Ik ben trouwens van plan om vanaf deze week elke donderdag naar Brussel te gaan voor de klimaatkwestie. De voorbije weken lukte het niet door examens, maar het is echt wel belangrijk dat wij onze stem laten horen. Zelf lever ik sowieso al een stevige bijdrage. Naar aanleiding van de eerste klimaatmars in december zette ik een maand lang mijn verwarming niet aan op m’n kot. Verder ben ik altijd op pad per fiets, nooit met de auto. Ik eet amper vlees, maak bewust gebruik van een drinkfles en een boterhamdoos en thuis hebben we ook zonnepanelen.”