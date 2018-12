Roeselaarse hulporganisaties geven oude beha’s een tweede leven CDR

04 december 2018

De Lendeleedse lingerziezaak Ohlala steunt twee Roeselaarse goede doelen. Ze lanceerden in november een oproep om oude beha’s binnen te brengen in ruil voor tien euro korting. “We hebben de actie afgerond met meer dan zevenhonderd beha’s”, vertelt Lot Decock van Lingerie Ohlala. “Na een grondige sortering bleven er nog honderden draagbare en fris gewassen beha’s over. Deze zullen hun weg vinden naar minder begoede mensen uit de regio.”

Twee Roeselaarse organisaties leiden dit in goede banen. Mensen helpen mensen, gekend van de Televestiaire in de Roeselaarse Noordstraat, zorgt ervoor dat de beha’s terechtkomen bij vrouwen die het financieel moeilijk hebben. Vzw ’t Goede Doel, met thuisbasis in Rumbeke, zet een Valentijnsactie op om vrouwen een beha te laten kiezen die het zich anders niet kunnen veroorloven.