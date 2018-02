Roeselaarse en Kortrijkse Gaastra-winkels failliet 09 februari 2018

02u48 3

De Brugse rechtbank van koophandel sprak gisteren het faillissement van de bvba Fashion Matters uit.





Fashion Matters is het bedrijf van Andy Verbauwhede, een West-Vlaamse zakenman uit de taxisector die in mei 2017 zeven West- en Oost- Vlaamse winkels van McGregor en Gaastra overnam nadat zij bescherming tegen de schuldeisers aanvroegen.





Het vonnis betekent het einde van de McGregor-winkels in Roeselare en Kortrijk, maar ook in Knokke, Nieuwpoort, Brugge en Gent en de Gaastra-winkel in Knokke. Deze zijn sinds dinsdag dicht. Alle 25 personeelsleden verliezen hun job.





"Het gaat om drie à vier personeelsleden per winkel", weet vakbondssecretaris Jörgen Meulders van de LBC-NVK.





"De sluitingen komen hard bij hen aan. Ze werkten al enkele jaren in onzekerheid en deden heel wat inspanningen om zich telkens aan te passen aan de nieuwe realiteit. Helaas worden die inspanningen niet beloond, en zijn ze nog maar eens het slachtoffer. Bij zijn overname zei Andy Verbauwhede dat hij geloofde in klassieke winkels zonder e-commerce. Hij was ook van plan om snel bijkomende winkels te openen. Maar daar kwam niets van in huis." Vandaag organiseert de aangestelde curator een personeelsvergadering. (CDR)