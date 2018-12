Roeselaarse brandweerpost viert Barbara en 175-jarig bestaan LSI

08 december 2018

19u21

Bron: LSI

In Roeselare heeft de lokale brandweerpost van de zone Midwest zaterdag naar jaarlijkse de patroonheilige van de pompiers Sint-Barbara gevierd. Dat gebeurde met een officiële ontvangst op het stadhuis. Voor de Roeselaarse brandweermannen was het dit jaar een speciale viering want precies dit jaar is de Roeselaarse brandweer 175 jaar oud. Om het feest helemaal compleet te maken, is ook 50 jaar jeugdbrandweer Roeselare gevierd. Na de groepsfoto met volwassenen én jeugd ging het richting stadhuis.