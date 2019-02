Roeselaarse bokskampioenen verdedigen titel en brengen hulde aan Jean-Pierre Coopman tijdens Boxing Fight Night CDR

14 februari 2019

Twee Roeselaarse bokskampioenen verdedigen zaterdag hun titel in eventhal Schiervelde. Wereldkampioen superlichtgewichten bij de World Boxing Federation Oshin Derieuw neemt het op tegen de Turske Gülsüm Tatar en Europees kampioen bij de cruisergewichten Yves Ngabu gaat de strijd aan met Deen Micki Nielsen. “Het wordt een uniek event”, vertelt Oshin. Ik ken Yves al uit m’n jeugd. We woonden amper vijf huizen van elkaar. Ik denk dat het bijzonder zeldzaam is dat twee mensen uit dezelfde straat tijdens hetzelfde event hun titel verdedigen. Het is mooi dat we aan onze thuisstad kunnen tonen waar we dag in en uit mee bezig zijn.” “Ik ben heel trots dat Team Ngabu erin geslaagd is om deze Boxing Fight Night kan aanbieden aan Roeselare”, pikt Yves in.

Op initiatief van Ngabu, en in samenwerking met Brouwerij Van Honsebrouck, wordt tijdens het event ook Ingelmunsternaar Jean-Pierre Coopman gehuldigd met de Lifetime Boxing Award. “Jean-Pierre is een Belgisch boksicoon”, aldus Dominique De Jonghe. “Deze huldiging moest al lang gebeurd zijn. Coopman heeft het grootste gevecht, de droom van alle boksers, geleverd tegen Mohammed Ali. Maar helaas zijn velen in België hem vergeten. Het is onze taak om hen te eren.”

De Boxing Fight Night wordt zaterdag live uitgezonden door zeven televisiestations wereldwijd. Sportschepen José Debels (CD&V) is trots. “Roeselare staat op de kaart als sportstad dankzij volleyteam Knack Roeselare, onze vier wielerwereldkampioenen Beheydt, Monseré, Maertens en Sercu, Olympisch zwemkampioen Frederik Deburghgraeve, maar ook dankzij Yves en Oshin.”

Op de Boxing Fight Night worden tot 1.500 toeschouwers verwacht. Tickets aan de deur kosten 45 euro, de deuren gaan open om 18 uur en in totaal staan er 11 kampen op het programma. Meer op www.teamngabu.be.