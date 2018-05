Roeselaarse (38) vertrappeld door paard: slachtoffer overleden 12 mei 2018

Op een weide in Westerlo (in de provincie Antwerpen) is dinsdag een 38-jarige vrouw vertrappeld door een paard. De Roeselaarse Sarah Desaever werd in kritieke toestand naar het UZA in Edegem gebracht, maar bezweek diezelfde avond aan haar verwondingen.





Sarah Desaever, die in Roeselare woonde, was dinsdagnamiddag samen met een vriendin aanwezig op de weide in Westerlo waar de vriendin een paard heeft staan. De paarden schrokken nadat een laadklep van een kiepwagen plots naar beneden viel. Desaever, die niet aan het paardrijden was, maar gewoon op de weide stond, wilde opzij springen en viel ongelukkig genoeg net voor de hoeven van een paard dat haar niet meer kon ontwijken. Samen met haar vriendin kon ze nog uit de weide stappen, maar daarna stuikte ze in elkaar. De vrouw werd nog overgebracht naar het ziekenhuis van Geel en daarna het UZA in Edegem, maar daar bezweek ze 's avonds aan haar verwondingen. Desaever laat drie kinderen na van 10, 12 en 15 jaar. Gisteren vond een ceremonie plaats in de moskee in Roeselare. De 38-jarige vrouw bekeerde zich tot de Islam nadat ze met een moslim huwde. (AHK/WDH)