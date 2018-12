Roeselaars tekentalent wint Vlaamse tekenolympiade CDR

11 december 2018

15u44 1

Maria-Cristina Santion (17) is uitgeroepen tot winnares van de Vlaamse tekenolympiade en van de tekenwedstrijd “De Kunst van het Samenleven”. De leerlinge economie-moderne talen van MSKA Campus Tant schopte het drie jaar terug al eens tot de halve finale van de olympiade, maar ging nu met de overwinning aan de haal. “Teken is mijn enige vorm van ontspanning, mijn grote hobby en passie”, steekt Maria-Cristina van wal. “Toen ik in het tweede middelbaar zat wees m’n leerkracht plastische opvoeding Christophe Deroo me op de tekenolympiade. Ook nu weer was hij degene, hoewel ik al jaren geen les meer van hem heb, die motiveerde om deel te nemen. Ik was onmiddellijk gewonnen voor het idee. Hij gaf me bovendien carte blanche om met het thema van de wedstrijd, vrijheid, aan de slag te gaan. Basisgedachte achter mijn tekening is de gedachte dat de vrijheid van iemand wordt beperkt daar waar de vrijheid van een ander begint. Ik schilderde een jonge versie van mezelf en verwerkte in de details ook heel wat andere items die te maken hebben met vrijheid zoals de zee.”

Aan de overwinning houdt Maria-Cristina een certificaat en een tekenpakket over. Ook is haar schilderij momenteel te zien in de gebouwen van de federale overheid in Brussel. “In de toekomst krijgt ze een ereplaats op school of bij me thuis.”