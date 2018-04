Roemenen krijgen 5 jaar cel voor ramkraken 13 april 2018

Vier Roemenen hebben in de Brugse rechtbank 5 jaar cel gekregen voor liefst zeven ramkraken in Oost- en West-Vlaanderen. Op 9 november 2014 werd ingebroken in de Dreamland in Oostende. De daders gingen aan de haal met 32.410 euro aan smartphones en tablets. Twee maanden later werd een 36-jarige Roemeen in Schaarbeek opgepakt in een wagen die gebruikt werd bij voorverkenningen bij andere ramkraken. Uit onderzoek bleek de man samen met drie landgenoten in aanmerking te komen voor in totaal 7 feiten. Zo pleegden ze op 14 juli 2014 een ramkraak op de Mediamarkt in Roeselare. Met een oude wagen die ze een dag eerder in Heule hadden gestolen, reden ze in op de etalage. Uiteindelijk maakten ze voor 300.000 euro aan smartphones en tablets buit. Ook bij andere ramkraken in Waregem, Kuurne, Doornik, Waterloo en Deinze werden voor tienduizenden euro's aan kledij en elektronica gestolen. Enkel de 36-jarige Roemeen kwam gisteren opdagen in de rechtbank. Hij werd na het vonnis in de boeien geslagen. Zijn drie kompanen werden nooit gevat. De rechter beval hun onmiddellijke aanhouding. (SDVO)