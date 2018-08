Roemeen blijft vast voor verkrachting en moord Sofie Muylle 16 augustus 2018

In het dossier rond de moord op Sofie Muylle blijft hoofdverdachte Alexandru C. (23) in de cel. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. Enkele weken geleden rondde een college van tien deskundigen hun verslag over de doodsoorzaak van de jonge Roeselaarse af.





Wat hun besluit precies inhoudt, is niet duidelijk. Volgens de verdediging toont het aan dat C. Muylle niet vermoordde. Het parket is de andere mening toegedaan. Het slachtoffer werd intussen anderhalf jaar geleden, op zondag 22 januari, aangetroffen op het strand in Knokke.





Zeven maanden later werd Alexandru C. aangehouden voor moord. Vorige maand hield de onderzoeksrechter hem ook aan voor verkrachting. De raadkamer voegde gisterenmorgen beide dossiers. (SDVO)