Rodenbachstad zegt 'neen' tegen appartementencomplex Valleistraat 08 mei 2018

Ontwikkelaar Co-Invest mag in de Valleistraat niet de geplande 41 gestapelde woningen, in vijf bouwblokken van drie bouwlagen, rond een centrale binnentuin bouwen.





Het college van burgemeester en schepenen keurde de bouwvergunningsaanvraag gisteren af. "Omwille van de mobiliteitsimpact", laat schepen Nathalie Muylle (CD&V), bevoegd voor het vergunningenbeleid van de stad, weten. De buren tekenden tijdens het openbaar onderzoek massaal protest aan omdat ze vooral extra verkeersdrukte vreesden. "Fantastisch nieuws. Wij zijn zeer tevreden dat het schepencollege mee is in het verhaal en ons gehoord heeft", reageert buurtbewoner Kurt Vantomme. "Op 30 april werden we nog ontvangen door schepen Muylle en burgemeester Declercq. We stapten toen buiten met een goed gevoel, maar de uitkomst is beter dan we hadden durven dromen. Maar we zijn ook niet naïef en rekenen erop dat de ontwikkelaar aangepaste plannen zullen indienen. We blijven dan ook waakzaam."





(CDR)