Rodenbachcarnaval zit opnieuw in de lift 19 november 2018

02u23 0 Roeselare Het Stedelijk Carnavalscomité heeft zaterdag in café 'In de skjeven noek' het startschot gegeven van het 35ste carnavalsseizoen.

Het maakte daarbij de kandidaten voor de titel van Prins Alexander XXXV en de zesde Regenboogprins bekend. Voor die eerste positie meldden zich twee kandidaten, met name Wendy Samyn van de Orde van de Biertunnegies en Eddy Packet van carnavalsvereniging 't Motje. Eddy Packet werd al twee keer eerder verkozen tot Prins Alexander en mag zichzelf bij een derde verkiezing 'Keizer Carnaval van de Rodenbachstad' noemen. Het carnaval zit er in de genen, want kleindochter Lenke Rondelez (6) werd recent verkozen tot Jeugdprinses van West-Vlaanderen. Jens 'Jenske' Haccour van de Stadense carnavalsraad en Walter 'Snoopy' Mertens van de Orde van de Caloriebommetjes dingen mee naar de titel van Regenboogprins. Beide kandidaten vertegenwoordigen nieuw opgerichte carnavalsordes. "Het Rodenbachcarnaval zit in de lift", zegt secretaris Jan Parmentier daarover. "Met de Stadense Carnavalsraad, de Orde van de Caloriebommetjes uit Beveren en de Orde van de Zunne uit Hooglede zijn recent drie nieuwe ordes opgestaan." Het carnavalsweekend in Roeselare vindt plaats op 22, 23 en 24 maart 2019. (SVR)