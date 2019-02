Rode Kruis zoekt figuranten voor rampoefening CDR

19 februari 2019

14u56 0

Op zaterdag 16 maart 2019 organiseert Rode Kruis - afdeling Roeselare een grootschalige rampenoefening op Schiervelde. Hiervoor zoeken ze figuranten. Bedoeling is dat je speelt dat je geëvacueerd bent door een ramp. Na de nodige zorgen door de hulpdienst kom je terecht in het onthaalcentrum waar je wordt opgevangen door het team Dringende Sociale Interventie van het Rode Kruis en het lokale Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk. Vrijwilligers moeten zich op 16 maart kunnen vrijmaken van 9 tot 15 uur. Als dank krijg je een broodjeslunch, drankje en een kleine attentie. Wie zich geroepen voel, kan zich voor 10 maart aanmelden via https://tinyurl.com/oefening2019.