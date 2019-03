Robots veroveren schoolfeest Vrije Centrumschool Sam Vanacker

30 maart 2019

17u40 0 Roeselare Zaterdagnamiddag maakten 150 kinderen van de Vrije Centrumschool (VCSR) uitgebreid kennis met de wereld van de robotica tijdens het jaarlijkse schoolfeest.

150 kinderen, van het eerste kleuter tot en met het zesde leerjaar, genoten in de vestiging in de Zuidstraat van een heuse ‘robotnamiddag’. In de feestzaal en de turnzaal van de school gingen leerkrachten en leden van het oudercomité spelenderwijs aan de slag met de kleuters, terwijl de oudere kinderen in verschillende klaslokalen onder begeleiding de beginselen van het programmeren leerden.

“Straks houden ook een receptie en is er een eetfestijn gepland, maar dit keer wilden we het klassieke schoolfeest toch een extra pedagogische dimensie geven”, legt directeur William Doom uit. “Daarnaast hopen we met dit initiatief ook interesse op te wekken bij onze leerlingen voor STEM (STEM is het Engels acroniem voor Science, Technology, Engineering & Mathematics - red.) En daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Voor onze kleutertjes is spelen met robots vooral leuk, maar tegelijk kan dat ook al stimulerend zijn.”