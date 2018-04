Robot steekt handje toe bij plaatsen knieprothesen in AZ Delta 27 april 2018

02u54 0 Roeselare AZ Delta is het eerste ziekenhuis in West-Vlaanderen, en samen met de ziekenhuizen in Genk en Overpelt het eerste in België, dat een intelligente robot inzet bij het plaatsen van knieprothesen.

De eerste operatie met de 'Mako' vond gisteren plaats. "De robot helpt de chirurg bij het bepalen van de optimale positie van de prothese op maat van iedere patiënt", duidt kniespecialist Thomas Luyckx. "Tot nu toe gebeurde dit volledig manueel, maar de robot kan een pak accurater werken. Tot op 0,5 millimeter, terwijl een zeer ervaren arts tot op 2 à 3 millimeter nauwkeurig kan werken. Daarnaast helpt de robot om de prothese nauwkeurig in te planten waardoor de omliggende weefsels minder geschaad worden."





Snellere revalidatie

"Dit alles leidt tot een snellere revalidatie waardoor de patiënt sneller naar huis mag en de kans op mogelijke complicaties is kleiner", vult dokter Philip Winnock de Grave aan. "Doordat de prothese preciezer wordt geplaatst zal deze ook beter functioneren en stijgt de levensduur ervan. Vandaag is 85% van onze patiënten tevreden na zijn of haar operatie. Dankzij de robot denken we dit op te trekken tot 90 à 95%."





De robot is een investering van dik één miljoen euro en past binnen de uitbouw van het locomotorisch centrum op campus Brugsesteenweg. Het gebruik van de robot heeft geen impact op de factuur van de patiënt en ook voor het ziekenfonds verandert er niets. Jaarlijks worden in AZ Delta zo'n 700 knieprotheses geplaatst. Alle partnerziekenhuizen kunnen op termijn gebruikmaken van de spitstechnologie. (CDR)